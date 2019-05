Arábia Saudita pede cimeiras extraordinárias do Conselho de Cooperação do Golfo e da Liga Árabe

A Arábia Saudita pediu no sábado a convocação de cimeiras extraordinárias do Conselho de Cooperação do Golfo e da Liga Árabe, após a sabotagem de navios no Golfo e ataques a estações de bombagem num oleoduto no reino.

As duas cimeiras extraordinárias deverão ser realizadas em 30 de maio em Meca "para discutir esses ataques e as suas consequências na região", avançou a agência oficial saudita.

Os houthis, rebeldes pró iranianos que controlam grandes áreas no Iémen, reivindicaram um ataque na região de Riade, com recurso a drones, contra duas estações de bombagem de um oleoduto que liga o leste ao oeste saudita.