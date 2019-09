Arábia Saudita pede na ONU "pressão máxima" contra o Irão

A Arábia Saudita pediu na quinta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas uma resposta "pressão máxima" contra o Irão, país que Riade responsabiliza pelos ataques às suas instalações de petróleo.

Riade, através do seu Ministro de Relações Exteriores, Ibrahim al Asaf, concentrou praticamente todo o seu discurso no país persa, na intervenção proferida no debate geral da 74.ª Assembleia-geral da ONU, que começou na terça-feira e decorre até 30 de setembro, com a presença de cerca de 150 chefes de Estado e de Governo, incluindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Ibrahim al Asaf insistiu que é o Irão quem está por de trás dos ataques às suas instalações de petróleo e lembrou ao mundo que essas ações representam uma "ameaça significativa ao fornecimento de petróleo".