Arábia Saudita pronta a assumir que jornalista morreu durante interrogatório que correu mal

Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro e nunca mais foi visto.

21:11

A Arábia Saudita está a preparar-se para reconhecer que a morte do jornalista saudita Jamal Khashoggi resultou de um interrogatório que correu mal. A informação é avançada pela CNN, que cita duas fontes anónimas. O canal indica que depois do interrogatório, o objetivo seria retirar Khashoggi da Turquia. O jornalista ia casar-se no dia seguinte ao do seu desaparecimento, com uma mulher turca.



Uma das fontes frisou junto da CNN que a Arábia Saudita irá divulgar que a operação decorreu sem permissão nem transparência, e que os envolvidos serão responsabilizados.



Outra fonte reconheceu que a reação do país liderado pelo rei ainda está a ser preparada e que a versão pode mudar.



O jornalista e colunista Jamal Khashoggi entrou no consulado saudita em Istambul na segunda-feira, dia 2 de outubro. Desde aí, nunca mais foi visto. As autoridades turcas acreditam que Khashoggi foi morto e que o seu corpo foi desmembrado e retirado do consulado, com a participação de um esquadrão da morte.



Relatos dizem que cerca de 15 homens que pertencerão aos serviços secretos sauditas entraram no consulado pouca antes da chegada de Khashoggi, que foi ao consulado em Istambul tratar de procedimentos burocráticos relacionados como o casamento.



Crítico do sectarismo político e religioso da Arábia Saudita, Khashoggi vivia exilado na Turquia e há muito era apontado como uma voz incómoda para Riad.