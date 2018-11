Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arcádia abre nova loja no coração de Lisboa

Por Paulo Fonte | 07.11.18

As opções são muitas, variadas e em comum têm o facto de serem doces - chocolates, amêndoas, pastelaria e gelados do mestre gelateiro Gianfausto Pellegrinetti.



Com fabrico próprio, os produtos estão disponíveis na nova loja Arcádia, agora inaugurada no Tivoli Fórum, na avenida da Liberdade, em pleno coração de Lisboa.



O espaço de 172 metros quadrados, que resulta de um investimento de 200 mil euros, é o nono espaço da marca em Lisboa e o terceiro que se enquadra no novo conceito de loja, lançado em 2017, que disponibiliza "uma oferta integrada de produtos, aliando um conceito de modernidade e de conforto".



Fundada em 1933, no Porto, por Manuel Pereira Bastos, a marca afirma manter as formas de produção artesanal, "aliando a tradição à inovação dos seus produtos". Destacam-se os bombons de vinho do Porto, os macarons e os gelados artesanais.



Com a abertura deste espaço, a Arcádia conta com um total de 27 lojas em todo o País.