Argentina e Brasil discutem criação de moeda comum

A Argentina e o Brasil estão a negociar a criação de uma moeda única e de um banco central supranacional que conduza a política monetária comum, disseram na quinta-feira fontes oficiais argentinas.

"É algo a muito longo prazo. A moeda comum pode ser um projeto a longo prazo, mas requer convergência macroeconómica prévia", explicaram à agência de notícias espanhola EFE fontes oficiais argentinas.

As mesmas fontes indicaram que os ministros das Finanças do Brasil e da Argentina vão retomar a questão na próxima cimeira do G20, em Osaka, no Japão, este mês.