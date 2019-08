Arma que matou Lucas Leote junto à discoteca Lick é de calibre de guerra

A arma de fogo que matou o jovem Lucas Leote, de 19 anos, junto à discoteca Lick, em Boliqueime, no concelho de Loulé, é de calibre de guerra, apurou o. O crime violento ocorreu na madrugada de sexta-feira e o principal suspeito do crime, António Tavares, que foi barrado à porta do espaço de diversão noturna, continuava esta segunda-feira em fuga.Segundo oconseguiu apurar, as marcas provocadas pelas balas disparadas pelo homicida junto à porta da discoteca e o ferimento causado na vítima revelam que a arma usada no crime é de um calibre elevado. A autópsia ao corpo do jovem, que deverá ser realizada esta terça-feira, deverá confirmar o calibre exato da arma de fogo.Ao que oapurou, os investigadores da Polícia Judiciária (PJ) tentam agora perceber de que forma é que o homicida teve acesso a uma arma de calibre de guerra, tendo em conta que tem apenas 19 anos.A operação de caça ao homem envolve várias forças de segurança e está a decorrer de forma discreta. Os investigadores da PJ já ouviram a namorada de António Tavares e foram à casa de vários familiares do suspeito, em Almancil. As autoridades acreditam que terá sido ajudado durante a fuga.Tal como ojá noticiou, a hipótese de o suspeito ter passado a fronteira para Espanha não está excluída e já foi pedida a colaboração das autoridades espanholas para o localizar.O funeral de Lucas Leote deverá acontecer quarta ou quinta-feira, depois da autópsia ao corpo do jovem.