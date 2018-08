Armindo Araújo venceu superespecial na Avenida do Mar e lidera o Rali da Madeira

Por Lusa | 21:20

O português Armindo Araújo (Hyundai I20 R5) venceu hoje a superespecial da Avenida do Mar e lidera o Rali da Madeira, sétima prova do Campeonato Nacional e que pontua para o regional e para o European Rally Trophy.

O atual líder do campeonato foi mais rápido do que toda a concorrência (1.39,0 minutos) e sai na frente do rali no sábado com um segundo de vantagem sobre Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), com o algarvio Ricardo Teodósio, vencedor na última prova do campeonato, o Rali de Castelo Branco, a fazer o terceiro melhor tempo, a 1,5 segundos do vencedor.

O italiano Giandomenico Basso, detentor do maior número de triunfos neste rali - 2006, 2007, 2009 e 2013 -, é um dos atrativos no rali, no qual conduz o Hyundai i20 R5 de Carlos Vieira, o campeão nacional que é uma das ausências de topo, ainda em fase de recuperação das lesões que sofreu no grave acidente que teve no Rali Vidreiro. O italiano, mais rápido em 2017, este ano não foi além do quinto lugar, logo atrás de Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5) e 1,8 segundos mais lento do que Armindo Araújo.