Arnaudov melhora e Francisco Belo confirma mínimos no peso em Leiria

Por Lusa | 18:05

Tsanko Arnaudov e Francisco Belo estiveram hoje em destaque no Meeting Internacional de Lançamentos de Leiria, classificando-se nos dois primeiros lugares do lançamento do peso, com resultados acima dos 20 metros.

Na prova de lançamento do peso do meeting, organizado pelo Juventude Vidigalense e pela Associação de Atletismo de Leiria, e que pertence ao circuito europeu "European Athletism Promocion" (EAP), o benfiquista Tsanko Arnaudov conseguiu a sua melhor marca ao ar livre (20,51 metros), atleta que tem 21,27 metros como melhor, mas em pista coberta.

Com este resultado, Tsanko Arnaudov venceu a competição e viu o seu colega de equipa Francisco Belo regressar aos lançamentos acima do 20 metros, registando 20,10, confirmando assim os mínimos (tinha 20,86 metros desde o ano passado) para os Europeus de Berlim.