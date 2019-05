Arouca pede insolvência e surpreende jogadores

Depois da descida ao Campeonato de Portugal na sequência da derrota frente à Oliveirense, os jogadores apresentaram-se esta terça-feira para treinar, mas não estava ninguém no estádio.A direção do emblema arouquense vai fazer um pedido de insolvência da SDUQ e avançar para a rescisão coletiva com o plantel que foi, esta manhã, surpreendido por tal decisão. O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol já está a par da situação.Recorde-se que, na última AG ordinária, a SDUQ apresentou um saldo negativo de mais de meio milhão de euros.