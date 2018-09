Arquiteto Carrilho da Graça vai ser homenageado na Feira do Livro de Guadalajara

Por Lusa | 04:41

O arquiteto João Luís Carrilho da Graça vai ser homenageado no encontro de arquitetura da Feira do Livro de Guadalajara, no México, que se realiza de 24 de novembro a 02 de dezembro, com Portugal como país convidado.

O anúncio foi feito na noite de sexta-feira, no México, madrugada de sábado em Portugal, num encontro com a imprensa do reitor do Centro Universitario de Arte, Arquitectura e Design (CUAAD) da Universidade de Guadalajara, Ernesto Flores Gallo.

A trajetória de 30 anos do arquiteto português, "desenvolvida em estreita relação entre a prática profissional e académica", assim como "a pureza, a elegância, as formas e as linhas da sua obra são alguns dos motivos pelos quais João Luís Carrilho da Graça será reconhecido com a Homenagem ArpaFIL 2018", disse Ernesto Gallo, citado pelo comunicado da organização.