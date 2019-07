Artista brasileira Luedji Luna canta a mulher negra em estreia em Portugal

A cantora brasileira Luedji Luna, que se estreia esta semana em Portugal, considera que a mulher negra ainda vive com temor, mas também carrega séculos de "mecanismos de sobrevivência", como contou à agência Lusa.

Luedji Luna, 32 anos, natural de Salvador da Bahia, está a cumprir a primeira digressão internacional, que inclui quatro datas em Portugal: quinta-feira no B.Leza (Lisboa), no sábado na Casa da Música (Porto), no dia 17 na estalagem Ponta do Sol (Madeira) e, no dia 19, no Festival Músicas do Mundo (Sines).

A razão de ser desta digressão é o álbum de estreia, "Um corpo no mundo", de 2017, que a apresenta como uma das cantoras e compositoras da nova música afro-brasileira, plural e negra, que abarca o rock, a pop, o rap, o funk ou o samba.