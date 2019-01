Artista João Onofre com a maior antológica da sua obra exposta na Culturgest

Por Lusa | 15:20

O artista João Onofre vai ser alvo de uma exposição antológica, a maior já realizada sobre o seu trabalho, percorrendo um período de mais de vinte anos, a partir de 15 de fevereiro, na Culturgest, em Lisboa.

A exposição intitula-se "Once in a Lifetime [Repeat]", de João Onofre, e ficará patente até 19 de maio, nas galerias da Culturgest, de acordo com um comunicado desta entidade.

Com curadoria de Delfim Sardo, a exposição antológica de João Onofre cobre um período entre 1998 e 2019 sem, no entanto, pretender ser uma retrospetiva, adianta a Culturgest.