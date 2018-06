Por Lusa | 19:37

Personagens de vários géneros e de várias identidades sexuais preenchem as sete cenas que compõem a peça "As lindas bocas", em cena a partir de hoje, no Clube Estefânia -- Escola de Mulheres, em Lisboa.

Com texto e dramaturgia da ativista e feminista Mariana Trigo, a peça fala de relações humanas e de relações de amor, independentemente do género ou da identidade sexual dos membros do casal, na sociedade atual e no muito que há ainda a caminhar para que se cumpra a igualdade de género.

O respeito pelo outro, enquanto pilar de qualquer relação humana e, como tal, de relações a dois, é assim outro dos temas que perpassa toda a peça, encenada por São José Lapa e produzida pelo Espaço das Aguncheiras.