As recomendações da DGS para evitar as poeiras de ar provenientes de África

Esta quinta-feira está previsto a ocorrência de uma situação de fraca qualidade de ar no país em sequência de uma massa de ar proveniente dos desertos do Norte de África que transporta poeiras em suspensão, segundo informa a Direção-Geral da Saúde (DGS).Esta presença de poeiras evidencia-se mais no interior das Regiões Norte, Centro e Alentejo, e um menor impacto nas Regiões do Litoral.A massa de ar quente e consequentemente a poeira (partículas inaláveis- PM10) tem "efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, nomeadamente crianças e idosos. Por esse motivo, os cuidados devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações", acrescenta.Assim sendo, a Direção-Geral da Saúde recomenda, enquanto este fenómeno se mantiver que:— A população evite esforços prolongados e limite a prática de exercício físico ao ar livre;— Procure ambientes frescos e aumente a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem açúcar:— Os cidadãos devem permanecer no interior de edifícios e preferencialmente com as janelas fechadas;— Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso.A presença das poeiras deixa um rasto de sujidade nos carros. Caso pretenda limpar a poeira do seu carro sem o danificar pode em primeiro lugar começar por utilizar ar com pressão, por exemplo, um aspirador para retirar a maior parte da poeira e de seguida utilizar água para retirar a sujidade restante. Evite utilizar panos duros ou esponjas para não correr o risco de ficar com o carro riscado.