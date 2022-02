ASAE apreende 224 quilos de carne em operação de fiscalização a talhos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 224 quilos de carne e detetou 15 contraordenações numa operação de fiscalização a quase uma centena de talhos por todo o país, informou esta segunda-feira a instituição.

Em comunicado, a ASAE esclareceu que foram inspecionados 92 operadores, entre os quais os talhos, mas também estabelecimentos de retalho com secção de talho em mercados municipais e locais, supermercados e hipermercados, lojas de especialidade e lojas 'gourmet'.

"Como principais infrações, destacam-se a falta, inexatidão ou deficiência das indicações na rotulagem da carne de bovino, a distribuição, preparação e venda de carnes e seus produtos por pessoal que não cumpra as condições de higiene e sem formação, a falta e inexatidão ou deficiência na rotulagem, o incumprimento das regras relativas à indicação do país de origem ou local de proveniência", pode ler-se na nota divulgada.



O valor da carne apreendida ascende a 1.305,76 euros, numa operação que visou, sobretudo, a fiscalização dos níveis de higiene alimentar e de qualidade dos produtos, as condições de temperatura, conservação e exposição, além de questões de licenciamento para a atividade económica, da informação sobre a origem das mercadorias e as respetivas datas de validade.