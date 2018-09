Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Asas de frango picantes são especialidade na Taberna Visconti

Restaurante abriu portas em julho. Fica localizado a cerca de 5 minutos do centro de Vila do Conde.

Por Nelson Rodrigues | 14:44

Abriu as portas a 20 de julho deste ano, na freguesia de Touguinha, em Vila do Conde. A Taberna Visconti oferece de tudo um pouco relacionado com as tapas e os petiscos mais regionais. Aqui tudo é confecionado na hora e os calamares caseiros são uma das grandes especialidades deste restaurante, assim como as asas de frango picantes.



Mas nesta ‘taberna’ há também outras iguarias: minifrancesinhas, tripas à moda do Porto, moelas, alheira na tábua com grelos salteados, pataniscas com arroz de feijão e cogumelos, entre muitas outras.



Porém, quem não quiser provar apenas um destes pratos pode degustar um sortido – isto é, uma tábua com várias especialidades que os clientes podem experimentar. Na Taberna Visconti todos os meses há novidades, nomeadamente novos pratos bem originais e saborosos.



Com capacidade para 38 pessoas, o espaço, localizado a cerca de cinco minutos do centro de Vila do Conde, é marcado por uma decoração simplista. Mal se entra vê-se logo uma parede de argila com os nomes de alguns dos pratos que são servidos no espaço. Outra das características peculiares do restaurante são os pés de cortiça em algumas mesas.



FICHA

TABERNA VISCONTI

Rua Nossa Senhora do Ó, nº 529, Touguinha, Vila do Conde

Telefone 919 602 162

Preço médio

15/16 € por pessoa

Horário

De terça a sábado, das 19h00 às 00h00

Cartões Sim

Fumadores Não