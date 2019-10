Assassinado preso que ligou irmão do Presidente das Honduras ao narcotráfico

Um preso envolvido no julgamento do irmão do Presidente hondurenho Juan Orlando Hernandez, condenado por tráfico de drogas nos Estados Unidos, foi esfaqueado e morto a tiro na prisão, informaram as autoridades no sábado.

Nery Lopez Sanabria, também conhecido como Magdaleno Meza Funez, foi emboscado por outros detidos na prisão de El Pozo no sábado. O seu advogado, Carlos Chajtur, culpou o Governo hondurenho pelo sucedido.

Sanabria era o suposto parceiro de negócios do ex-congressista Antonio "Tony" Hernandez, irmão mais novo do Presidente, que foi considerado culpado no início de outubro num caso de tráfico de drogas numa prisão de Nova Iorque, nos Estados Unidos.