Assembleia Geral da ONU reúne de emergência para discutir incidentes em Gaza

Por Lusa | 03:45

A Assembleia Geral da ONU reúne-se na quarta-feira em sessão especial para discutir a situação da população civil em Gaza e nos territórios palestinos ocupados por Israel, revelaram hoje fontes diplomáticas.

A reunião de "emergência" da Assembleia Geral das Nações Unidas foi convocada pelo Presidente da Assembleia, Miroslav Lajcak, e terá início às 15.00 horas locais (21.00 GMT).

As decisões da Assembleia Geral da ONU, na qual os 193 países membros da organização estão representados, não são vinculativas, ao contrário do que acontece com o Conselho de Segurança.