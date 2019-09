Assembleia Municipal aprova reabilitação do espaço envolvente aos bairros do Porto

A Assembleia Municipal do Porto aprovou na quarta-feira uma recomendação da CDU que propõe que o plano de atividades e orçamento da Câmara do Porto para 2020 inclua a reabilitação dos espaços envolventes dos bairros municipais.

O documento aprovado esta quarta-feira na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto contou com 21 votos contra do grupo municipal 'Porto, o Nosso Partido'.

Numa sessão dedicada, por proposta do Bloco de Esquerda (BE), às políticas públicas da habitação no município do Porto, o grupo municipal da CDU propõe que o executivo camarário no orçamento de 2020 "inclua um plano plurianual faseado que permita a efetiva reabilitação dos espaços envolventes dos bairros municipais", de acordo com as diversas orientações estabelecidas na Lei de Bases da Habitação.