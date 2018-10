Assembleia Municipal de Braga aprova venda da antiga saboaria Confiança

Por Lusa | 02:33

A Assembleia Municipal de Braga aprovou hoje de madrugada a venda da antiga saboaria Confiança, com os votos contra da oposição socialista, bloquista e comunista e sob contestação do público.

A alienação da antiga fábrica de sabonetes foi aprovada por 44 votos a favor e 29 contra e acabou por preencher toda a reunião daquela câmara.

Antes da votação, no período no qual o público pode participar, foram vários os munícipes que subiram ao púlpito para tecerem críticas à opção do executivo camarário de vender a saboaria Confiança. Durante quase 40 minutos apelaram aos deputados municipais para que "respeitassem a vontade do povo" e não aprovassem a venda do "último reduto da era industrial bracarense".