Assembleia Municipal de Lisboa aprova suspensão de novos registos de alojamento local

Por Lusa | 19:50

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje a proposta da câmara para suspender a autorização de novos registos de estabelecimentos de alojamento local em algumas zonas da cidade, pelo que a medida poderá entrar em vigor dentro de dias.

A proposta do executivo liderado por Fernando Medina (PS) foi votada por pontos, mas no geral contou com os votos contra do CDS-PP, PPM, MPT e PSD, e os votos favoráveis de PS, deputados independentes, PCP, PEV, PAN e BE.

No final da sessão, a presidente da Assembleia Municipal, Helena Roseta, disse aos jornalistas que o assunto vai ser tratado "com a máxima urgência", para que a medida seja publicada em Boletim Municipal nos próximos dias, entrando em vigor no dia seguinte à publicação.