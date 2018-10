Assembleia Municipal do Porto aprova comissão de inquérito às obras na Arrábida

Por Lusa | 04:15

A Assembleia Municipal do Porto aprovou hoje, por maioria, a constituição de uma comissão de inquérito às construções na Arrábida e à eventual ligação com o negócio do Parque da Cidade.

A proposta, apresentada pelo movimento do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e que apenas mereceu a abstenção de um deputado municipal do Bloco de Esquerda, prevê a constituição de "uma comissão eventual" para apurar a "legalidade e oportunidade da atuação" do município no licenciamento e execução do projeto urbanístico atualmente em curso junto à escarpa da Arrábida, "conhecido como projeto da Arcada", durante os mandatos do ex-autarca Rui Rio.

O objetivo da comissão, de acordo com a proposta, é "apurar a eventual relação entre estes licenciamentos e os acordos judiciais e extrajudiciais celebrados em 2008 e 2009 no âmbito do Parque da Cidade e aprovados pela Assembleia Municipal".