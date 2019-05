Assinado contrato de 130,5ME para novo troço da ferrovia entre Sines e Caia

O contrato para a construção do troço ferroviário Alandroal/Linha do Leste, da nova Linha de Évora do Corredor Internacional Sul, foi assinado esta semana, num investimento de 130,5 milhões de euros, revelou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) disse ter procedido à assinatura do contrato para a empreitada com o consórcio Sacyr Somague, S.A./Sacyr Infraestructuras, S.A..

"O contrato foi assinado esta semana e segue agora para o Tribunal de Contas, para obtenção do visto prévio, após o qual a obra poderá ser consignada e começar no terreno", adiantou à agência Lusa fonte da IP.