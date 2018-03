Assistência económica da China ao exterior não serve agenda expansionista -- PM chinês

Por Lusa | 05:41

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, assegurou hoje que a assistência económica prestada pela China ao exterior não serve uma agenda expansionista, mas sim o desenvolvimento de relações com outros países baseadas no benefício mútuo.

"A China não procura a expansão", afirmou Li, na conferência de imprensa que encerrou a sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo do país.

"O que a China quer é desenvolver relações com outros países e regiões, com base no respeito, igualdade e benefício mútuo, e criar em conjunto uma comunidade de futuro partilhado", disse.