Associação aconselha museus portugueses a verificarem sistemas de segurança

Por Lusa | 15:24

O presidente da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), João Neto, aconselhou hoje os museus do país a fazerem uma verificação e manutenção dos seus sistemas de segurança contra incêndio para prevenir "tragédias" como a que sucedeu no Brasil.

Um incêndio ocorrido no domingo no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, não provocou vítimas, mas destruiu grande parte do acervo de 20 milhões de peças desta entidade, considerada a maior na área da História Natural e Antropologia da América Latina, fundada há 200 anos.

Contactado pela agência Lusa, o presidente da APOM classificou o sinistro como "uma grande tragédia e uma perda irreparável" no património cultural do Brasil, que também afetou peças portuguesas pertencentes ao acervo, já que o museu foi fundado por João VI, de Portugal.