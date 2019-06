Associação Brasileira de Jornalismo condena declarações de Moro contra o 'The Intercept'

A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) repudiou na quarta-feira, em comunicado, os "ataques a Glenn Greenwald e equipa do The Intercept" por parte do ministro da Justiça do país, Sergio Moro, e por deputados federais.

"O ministro da Justiça, Sergio Moro, chamou o Intercept, no Twitter, de "'site' aliado a 'hackers' criminosos" (...) Trata-se de uma manifestação preocupante de um ministro que já deu diversas declarações públicas de respeito ao papel da imprensa e à liberdade de expressão. Moro (...) erra ao insinuar que um veículo (de comunicação) é cúmplice de crime ao divulgar informações de interesse público", declarou a Abraji em comunicado.

O The Intercept é um portal de jornalismo de investigação liderado por Glenn Greenwald, jornalista a quem o ex-analista norte-americano Edward Snowden revelou os programas de espionagem da Agência de Segurança Nacional norte-americana (NSA, na sigla em inglês).