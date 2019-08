Associação Comercial do Porto acusa justiça de compactuar com "terrorismo" de bairros

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, acusou hoje a justiça de compactuar com a situação de "quase terrorismo" que se vive nos bairros sociais, depois do tribunal ter decidido libertar os nove detidos numa megaoperação antidroga.

"Acho que a justiça portuguesa está mal, esteve mal e não pode compactuar com isto desta maneira. Acho que é absolutamente lamentável", afirmou em declarações à Lusa.

O juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) libertou hoje os nove detidos na megaoperação antidroga no Porto realizada na terça-feira pela PSP em quatro bairros municipais, tendo decreto que destes, oito ficam sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.