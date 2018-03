Associação de Bancos contra separação de balcões consoante risco dos produtos

Por Lusa | 19:03

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) manifestou-se hoje, no Parlamento, contra a separação de balcões nas agências bancárias consoante os produtos financeiros vendidos sejam mais ou menos arriscados.

Em audição no grupo de trabalho de supervisão bancária, Faria de Oliveira, presidente da APB, disse que é "total a oposição" da associação a esta possibilidade, considerando que não seria uma medida desse género a "prevenir 'misselling' [práticas fraudulentas].

Também João Tomaz, do centro de assessoria financeira e económica da APB, considerou que a separação de balcões teria "custos significativos" para o setor, além de que seria pouco eficaz quando os clientes cada vez vão menos a espaços físicos do banco e relacionam-se com este através de meios digitais.