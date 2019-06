Associação de Inspetores Tributários condena "caça às bruxas" na AT

A Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) condenou hoje o "ataque sem tréguas" e a "caça às bruxas" aos trabalhadores da AT avisando que estes têm como consequência "condicionar" o combate ao crime fiscal.

A posição da APIT é transmitida num comunicado emitido algumas horas depois de ter sido noticiado que a Direção de Finanças do Porto criou, em 2017, uma equipa especial de fiscalização que vigia e fotografa contribuintes suspeitos de crimes fiscais e que a atuação desta equipa está a ser alvo de uma auditoria, a APIT questiona o objetivo das "insinuações" sobre a atuação dos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e repudia a "caça às bruxas" a que se tem assistido.

"Nos últimos dias temos assistido à intensificação do ataque sem tréguas à AT, à sua missão e funções e aos seus trabalhadores, com uma clara intenção: diminuir ou condicionar a capacidade operacional da AT, e até retirar competências e desautorizar os diversos agentes da Autoridade Tributária e Aduaneira", refere a associação sindical.