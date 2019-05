Associação de moradores pondera interpor ação judicial contra Portugália Plaza em Lisboa

A Associação Vizinhos em Lisboa pondera avançar com uma ação judicial contra o projeto de requalificação do quarteirão da Portugália, que prevê a construção de um edifício com 60 metros e 16 andares.

Na segunda sessão de debate público do Portugália Plaza, que decorreu no Mercado de Culturas na noite de quarta-feira, Luís Castro, da associação, anunciou a possibilidade de interpor uma providência cautelar caso "se mantenha este tipo de projeto tal como está".

Em declarações à Lusa, à margem do debate organizado pela Junta de Freguesia de Arroios, Luís Castro defendeu que o futuro empreendimento porá "em causa o ambiente e a qualidade de vidas das pessoas", reforçando que os moradores estão a avaliar a "possibilidade de avançar com uma providência cautelar que questione a legitimidade e a legalidade do projeto tal como está".