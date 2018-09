Associação de Municípios do Algarve aprovou critérios para taxa turística a partir de 2019

Por Lusa | 16:34

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) aprovou hoje as bases para a introdução de uma taxa turística, de 1,5 euros por dormida, entre março e outubro, estimando uma receita anual de 20 milhões de euros.

"A aprovação das bases para aplicação da taxa turística na reunião do Conselho Intermunicipal, realizada esta sexta-feira em Castro Marim, resulta da consciencialização de que é importante que os turistas contribuam com um valor simbólico diário, para as suas estadias, para melhorarmos o seu próprio destino turístico", disse à agência Lusa o presidente da AMAL, Jorge Botelho.

O responsável adiantou que a receita estimada com a aplicação da referida taxa é de "cerca de 20 milhões de euros".