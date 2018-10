Associação em Almada faz esterilizações a gatos de rua há cinco anos

Por Lusa | 05:00

Onde há Gato não há Rato é o nome da associação que, há cinco anos, faz esterilizações a gatos de rua, em Almada, no distrito de Setúbal, evitando a sobrepopulação destes animais.

É uma associação sem fins lucrativos, funciona num espaço cedido pela Câmara Municipal de Almada, com trabalho voluntário e donativos, tudo com um objetivo: controlar as colónias de gatos do concelho.

"Nós não somos contra nem queremos acabar com os gatos de rua, nós queremos é controlar esta sobrepopulação", explicou à agência Lusa uma das fundadoras e presidente da direção, Lurdes Soares.