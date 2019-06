Associação empresarial angolana elogia combate de João Lourenço contra a corrupção

O presidente da Comunidade das Empresas Exportadores e Internacionalizadas de Angola (CEEIA) elogiou hoje o combate aos monopólios e à corrupção, feito pelo atual executivo de João Lourenço.

Em entrevista à Lusa à margem dos encontros anuais do banco pan-africano Afreximbank, que decorreram em Moscovo, Agostinho Kapaia considerou que os investidores internacionais estão surpreendidos com o trabalho do atual Governo.

"Não era fácil em menos de um ano poder acabar com os monopólios, era uma coisa que ninguém esperava", afirmou, elogiando o combate à corrupção.