Associação exige reposição dos montantes de 2009 para o apoio às artes performativas (REPETIÇÃO)

Por Lusa | 07:45

A associação Performart apela à "reposição imediata dos montantes de 2009 para o apoio às artes, sob pena do atrofiamento drástico do setor" das artes de palco, numa carta-aberta enviada hoje ao primeiro-ministro.

A Performart - Associação para as Artes Performativas em Portugal reúne 47 estruturas de "todas as áreas da criação, produção e programação das artes do espetáculo em Portugal", como teatro, música, cruzamentos disciplinares, dança e circo.

Desta associação fazem parte os teatros nacionais de S. Carlos, D. Maria II e S. João, as fundações de Serralves e do Centro Cultural de Belém, o Teatro Viriato e o Teatro do Bolhão, entre outras entidades.