Associação Portuguesa de Museus preocupada com aluguer de bens históricos

Por Lusa | 18:48

A Associação Portuguesa de Museus (APOM) congratulou-se hoje por o ministro da Cultura ter negado a empresarialização dos museus, através do novo regime de autonomia, mas diz continuar preocupada com "o aluguer de bens históricos e patrimoniais".

A APOM reagia a declarações feitas hoje, no parlamento, pelo ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, sobre a proposta de regime jurídico de autonomia de gestão de museus, monumentos e sítios arqueológicos apresentada no início do verão pela tutela, e hoje debatida com os deputados.

Na audição da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do CDS-PP, o ministro rejeitou que a proposta envolva qualquer tipo de empresarialização no setor, e garantiu que o novo modelo irá desburocratizar e agilizar a atividades destas entidades.