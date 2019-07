Associação ZERO vai medir ruído dos aviões em Lisboa

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável vai realizar na sexta-feira e no sábado uma campanha de sensibilização sobre o ruído dos aviões em Lisboa, que envolve também 24 horas de medições, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com a associação ambientalista, a campanha intitula-se "Decibéis a mais, o inferno nos céus", e terá início às 07h00 do próximo dia 05 de julho, sexta-feira, terminando às 07h00 de dia 06 de julho, sábado.

A ação decorrerá na zona do jardim do Campo Grande, junto à Avenida do Brasil, onde a ZERO montará um acampamento, e realizará medições contínuas ao longo das 24 horas, utilizando equipamento homologado e certificado, e divulgando em direto a informação obtida.