Associações de táxis descontentes com promulgação de diploma da Uber e Cabify

Presidente da República deu luz verde à lei da Uber e equivalentes.

Por Lusa | 19:40

As associações representativas dos taxistas mostraram-se esta terça-feira surpreendidas com a promulgação do diploma que regula as plataformas eletrónicas de transporte como a Uber e a Cabify, afirmando que devia ter sido remetido para o Tribunal Constitucional.

"É uma surpresa que o senhor Presidente da República não tenha remetido [o diploma] para o Tribunal Constitucional (TC)", afirmou à agência Lusa o presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), Florêncio Almeida.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou o diploma que vai regulamentar o transporte em viaturas descaracterizadas a partir de plataformas digitais (TVDE), após as alterações feitas pelo parlamento, anunciou a Presidência da República.