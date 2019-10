Associados da Antram validaram acordo de trabalho dos motoristas

Os membros da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram) validaram hoje o acordo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas no segundo e último dia de congresso, anunciou fonte da entidade.

Contactado pela agência Lusa no final do congresso, o advogado da Antram, André Matias de Almeida, disse que o debate em torno do novo contrato coletivo de trabalho negociado com os sindicatos de motoristas decorreu de manhã, seguindo-se a sua ratificação.

"Foi um momento em que se debateu o setor, o presente e o futuro", disse o responsável, acrescentando que o congresso ficou marcado por "uma grande união de todos os associados da Antram".