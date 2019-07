Ataque suicida mata nove pessoas em hospital no Paquistão

Uma bombista suicida matou nove pessoas e feriu 30 num ataque dos talibã a um hospital, no Paquistão, para onde já estavam a ser levados feridos de um tiroteio com a polícia, foi hoje conhecido.

De acordo com a agência noticiosa AP, Salim Riaz Khan, um responsável da polícia de Dera Ismail Khan, no nordeste do país, junto à fronteira com o Afeganistão, disse que inicialmente dois homens armados em motas abriram fogo sobre a polícia numa área residencial, matando duas pessoas.

Segundo o responsável, a bombista suicida fez-se depois explodir à entrada do hospital, matando mais quatro membros da polícia e três civis que estavam a visitar familiares.