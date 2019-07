Atelier do Porto leva exposição virtual de arquitetura a várias partes do mundo

O atelier de arquitetura Summary, da cidade do Porto, leva a exposição virtual "The Reasons Offsite", sobre arquitetura modular e pré-fabricada, a várias partes do mundo, anunciou hoje a organização.

Em colaboração com seis arquitetos internacionais, ligados ao ensino e à investigação, a Summary apresentou, em março, a exposição na Salt Gallery da Sociedade de Arquitetos de Boston, no Estados Unidos da América.

Três meses depois, em junho, "The Reasons Offsite" foi apresentada na Faculdade de Artes da Universidade de Edimburgo, na Escócia.