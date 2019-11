Desfile militar no Porto condiciona circulação segunda e terça-feira na zona da Lapa

O desfile militar que na terça-feira assinala, no Porto, o Dia do Comando do Pessoal do Exército vai implicar condicionamentos de trânsito e estacionamento na zona da Lapa nesse dia e no anterior, informou a autarquia local.

Em comunicado, a Câmara Municipal do Porto adianta, que devido aos treinos para o desfile agendados para a tarde de segunda-feira, o trânsito, a paragem e o estacionamento de viaturas vão ser proibidos entre as 15h00 e as 17h00 desse dia no lado norte da praça da República, frente ao Quartel de Santo Ovídio.

Também na segunda-feira, das 16:00 às 16:30, serão efetuados cortes temporários de trânsito na rua de João das Regras, no troço compreendido entre a praça da República e a rua de Camões, e na rua da Lapa.

No dia do desfile, na terça-feira, a paragem e o estacionamento de viaturas, exceto veículos autorizados, vão ser proibidos das 00:00 às 13:00 no lado norte da praça da República, frente ao Quartel de Santo Ovídio, e no lado nascente da mesma praça, no troço compreendido entre os n.os 133 e 145.

A paragem e o estacionamento de veículos serão também interditados em todo o largo da Lapa, das 00:00 às 16:00.

Na terça-feira, o trânsito estará impedido das 09:h00 às 13:00 no lado norte da praça da República, frente ao Quartel de Santo Ovídio, estando ainda previstos cortes temporários do trânsito, das 10h45 às 11h30, na rua de João das Regras, no troço compreendido entre a praça da República e a rua de Camões, e na rua da Lapa.