Atirada garrafa contra Jaime Marta Soares durante o anúncio dos resultados

Bruno de Carvalho tentou serenar os ânimos.

19:12

Um adepto do Sporting atirou uma garrafa de água na direção de Jaime Marta Soares quando este estava a comunicar os dados oficiais da Assembleia Geral do Sporting, que culminaram na destituição de Bruno de Carvalho e restante Conselho Diretivo. No entanto, segundo adiantou fonte oficial dos leões a Record , o objeto não atingiu o presidente da mesa da AG.De acordo com aquela estação, terá sido Bruno de Carvalho a serenar os ânimos depois do sucedido.