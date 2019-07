Ativista cubano enfrenta deportação após exílio de mais de 50 anos nos EUA

O líder cubano do Movimento Democracia para Cuba, exilado nos EUA há mais de meio século, enfrenta uma possível deportação após as autoridades de imigração norte-americanas rejeitarem o seu pedido de residência.

A informação foi confirmada pelo próprio Ramón Saúl Sánchez na segunda-feira à agência de notícias Efe.

"Com tristeza comunico-vos que o Governo dos Estados Unidos acabou de me negar residência num documento com 17 páginas de justificações", escreveu Sánchez na sua conta na rede social Twitter.