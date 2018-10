Ativista marroquino detido por gritar 'Viva o Rif!' perto de patrulha policial

Por Lusa | 21:27

A polícia marroquina deteve hoje em Imzuren, cidade vizinha de Alhucemas, no norte de Marrocos, um ativista, indultado recentemente, depois de gritar "Viva o Rif!" perto de uma patrulha policial, revelaram à Efe organizações de defesa de direitos humanos.

Mohamed Meguh, de 32 anos de idade, estava em liberdade há apenas dois meses, depois de beneficiar em agosto de um indulto real, juntamente com outros 187 ativistas que participaram nas revoltas dos últimos dois anos na região nortista do Rif.

Detido pela primeira vez em Imzuren, no início de junho de 2017, Meguh foi julgado pelo Tribunal de Apelo de Casablanca, ao lado de outros 53 ativistas que integravam a cúpula do movimento regional Hirak, que protagonizou os protestos no Rif.