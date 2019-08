Ativo, sensato e sensível à comunidade portuguesa, o novo chefe do Governo de Macau

Ativo, sensato, interventivo, conhecedor dos desígnios nacionais e sensível à comunidade portuguesa: é este o perfil que membros da comissão eleitoral contactados pela Lusa traçaram do chefe do Executivo de Macau hoje eleito.

Hot Iat Seng, de 62 anos, ex-presidente da Assembleia Legislativa (AL) de Macau, único candidato ao cargo de chefe do Executivo após ter recebido o aval de Pequim, foi hoje eleito com 392 votos a favor, sete em branco e um nulo de uma comissão eleitoral composta por 400 membros e toma posse a 20 de dezembro, substituindo Fernando Chui Sai On, há uma década no cargo.

"Estamos perante uma pessoa com uma capacidade de intervenção muito superior ao que temos visto" no ainda chefe do Governo em funções, disse à Lusa o membro da comissão eleitoral e presidente da Associação dos Macaenses (ADM), Miguel de Senna Fernandes, que vê na personalidade sensata, dinâmica e interventiva de Hot Iat Seng "bons sinais" para desempenhar o cargo, restando agora esperar que "estas boas impressões se confirmem na prática".