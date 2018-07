Ativos financeiros de risco imediato da banca caem para 72,7 mil ME no 1.º trimestre

Por Lusa | 11:44

Os ativos financeiros internacionais dos bancos portugueses, na ótica do risco imediato, situavam-se em 72,7 mil milhões de euros no primeiro trimestre, menos 2,7 mil milhões de euros face ao último trimestre de 2017, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Segundo as estatísticas bancárias internacionais em base consolidada, na ótica do risco de última instância, no primeiro trimestre deste ano, "os bancos portugueses detinham 74,5 mil milhões de euros de ativos financeiros internacionais, dos quais cerca de três quartos localizavam-se na União Europeia".

Face o ano anterior, foi registada uma diminuição de 2,8 mil milhões de euros.