Patrícia Mamona oitava na final do triplo salto

A portuguesa Patrícia Mamona classificou-se este sábado no oitavo lugar na final do triplo salto dos Campeonatos do Mundo de atletismo, que se estão a disputar em Doha.

Mamona, a última portuguesa a competir no Qatar, conseguiu a sua melhor marca logo no primeiro ensaio, com 14,40 metros, após o que registou 14,34, 14,30, 14,17 e dois nulos.

Os melhores dos 15 lusos presentes nestes campeonatos foram João Vieira, vice-campeão nos 50 km marcha, Pedro Pablo Pichardo, quarto no triplo masculino, e Patrícia Mamona. Mais ninguém se classificou entre os oito primeiros.