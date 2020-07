Ator Diogo Carmona não vai recorrer de condenação por agressões a avó e mãe mas considera a pena "injusta"

O ator Diogo Carmona, de 23 anos, condenado a quatro anos de prisão com pena suspensa depois de ter sido acusado de cinco crimes de ofensa à integridade física qualificada e um crime de ameaça agravada contra a mãe, Patrícia Carmona, e ainda um crime de violência doméstica contra a avó materna, revelou esta segunda-feira que não vai recorrer da sentença.Em entrevista ao Manhã CM, o ator assumiu que "o que aconteceu fui um grande erro" e que, apesar de considerar a pena "injusta" não vai recorrer da decisão do tribunal.O artista recordou a infância "muito feliz" e o início da carreira, que é "uma grande paixão" sua. Sobre as acusações apontadas à mãe a à avó, que o jovem chegou a dizer que vivam dos seus rendimentos, Diogo Carmona concluiu:"Não quero apontar dedos. Não queria nada disto, não queria nenhum conflito publico"."Não recorro pelos mesmos motivos que ia recorrer", explicou Diogo Carmona, que adianta que agiu "em legítima defesa". Sobre o episódio em que foi atropelado por um comboio e perdeu um pé, o ator afastou a possibilidade de alguma vez ter pensado em suicídio. "Sempre fui minimamente feliz. Existe revolta, como existe em toda a gente", minimizou, fazendo referência aos apelos feitos pela mãe quando do julgamento