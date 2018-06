Ator João Lagarto encena e protagoniza "Lições de dança para pessoas de uma certa idade"

Por Lusa | 18:22

Histórias de gente real, cruzadas com a história de um século na Europa Central, são o centro da peça "Lições de dança para pessoas de uma certa idade", que sobe ao palco do Teatro da Trindade, Lisboa, na quinta-feira.

Baseada na obra homónima do escritor checo Bohumil Hrabal, a peça resulta da tradução e encenação do ator João Lagarto, que também a protagoniza, encarnando a personagem do sapateiro Jyrca, narrador da novela que, a um ritmo alucinante, vai contando histórias de gente real, ao mesmo tempo que discorre sobre quase um século de história da Europa Central.

A ação passa-se em Praga, num "bar de meninas" (Tigre de Ouro) muito frequentado por Hrabal, onde o sapateiro Jyrca vai aproveitando para dar conselhos sexuais às raparigas do seu tempo.