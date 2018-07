Atraso nas negociações de paz em Moçambique aumenta risco de agitação social - Consultora BMI

Por Lusa | 09:19

A consultora BMI Research considerou hoje que o atraso nas negociações de paz em Moçambique aumenta o risco de agitação social devido ao eventual adiamento das eleições ou à contestação dos resultados eleitorais.

Numa análise sobre a evolução das negociações entre a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), a BMI Research escreve que "a expetativa central é que as negociações continuem nos próximos meses, mas as tensões dominantes entre os dois partidos aumentaram os riscos de agitação social que surge ou de um adiamento das eleições ou da contestação dos resultados".

Na nota de análise, enviada hoje aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas desta consultora do grupo Fitch consideram que "apesar de nos últimos meses ter havido progressos significativos nas negociações de paz entre o Governo e o principal partido da oposição, ainda há um risco de os avanços pararem, ou até de um colapso nas negociações".